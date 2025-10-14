De 505 votaciones en el Congreso Polo Polo se ausentó de 317, está robando al país: Senadora Hernández

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, denunció el alto nivel de ausentismo del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, a quien acusó de “robarle al país” al no asistir a la mayoría de votaciones y plenarias en el Congreso, pese a recibir su salario completo.

Según una investigación realizada por la congresista, de 505 votaciones en plenaria, Polo Polo se ausentó de 317 y dejó de asistir a 72 sesiones en total.

Aun así, la senadora afirmó que Polo Polo habría cobrado mensualmente cerca de 50 millones de pesos, monto correspondiente a su salario como congresista.

“Robar no es solo meter la mano en el bolsillo ajeno, también lo es recibir sueldo sin trabajar. Es inaceptable que un congresista no asista ni siquiera los dos días de plenaria a la semana”, aseguró Hernández.

Ante esta situación, la senadora anunció que radicará el proyecto de ley “No Más Polo Polos”, que busca sancionar el ausentismo parlamentario y establecer medidas más estrictas, como descuentos salariales y sanciones para los congresistas que incumplan con sus deberes.

Hernández enfatizó que el país “no puede seguir tolerando este tipo de prácticas que van en contravía del interés ciudadano”, y pidió a los colombianos exigir mayor rendición de cuentas a los legisladores.

