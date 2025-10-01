Corte abre investigación a Miguel Polo Polo por delito de discriminación

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal al representante, Miguel Polo Polo, por el delito de discriminación y determinó citarlo a indagatoria.

Los hechos se remontan al 6 de noviembre de 2024, cuando el representante grabó un video en el que tiraba a la basura unas botas de caucho que hacían parte de una conmemoración a los falsos positivos en el país.

Madres de Soacha e Iván Cepeda denunciaron el hecho





El pasado 11 de noviembre de 2025 la Asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos (MAFAPO), el senador Iván Cepeda y otros congresistas y representantes radicaron una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria en la Procuraduría contra el representante a la Cámara del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, “por su agresiva intervención durante un acto de homenaje a las víctimas de los ‘falsos positivos’”.

“Constituye un acto de justificación abierta de los crímenes de lesa humanidad y una incitación al odio contra las víctimas, sometiéndolas a actos adicionales de deshumanización y ultraje”, indicó en su momento el senador Iván Cepeda.

La denuncia señala que la presunta comisión de estos delitos sería agravada por cuanto la realizó un servidor público,utilizando medios de comunicación de difusión masiva”.

Se afirma, además, que su acción fue arbitraria y tuvo la intención de: i) discriminar y estigmatizar a las víctimas y sus familiares; ii) promover el negacionismo de los mal llamados “falsos positivos”; y iii) afectar la dignidad y el derecho a la memoria de las víctimas.

Polo Polo destruye obra de madres de Soacha

El pasado 6 de noviembre el representante Miguel Polo Polo publicó en sus redes sociales cuando destruía parte de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, una instalación artística que, a través de botas intervenidas por artistas y las madres de las víctimas, visibiliza el dolor y las demandas de justicia de los familiares de las 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado.

“Para garantizar que el acto de Polo Polo no quede impune y que se respete la memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales se imparte esta demanda. La protección de los derechos de las víctimas es un imperativo constitucional y un compromiso inquebrantable del Estado colombiano”, indicó una de las asistentes.