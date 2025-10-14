Daniel Flórez Muñoz es el nuevo director territorial de la URT para Bolívar y Sucre

Cartagena

En los departamentos de Bolívar y Sucre, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) cuenta con un nuevo director territorial: se trata de Daniel Flórez Muñoz, abogado de la Universidad de Cartagena, magíster en Derecho con una tesis centrada en justicia transicional; certificado en Estudios Afro-latinoamericanos por la Universidad de Harvard (EE.UU) y especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social por CLACSO. Actualmente adelanta el Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universidad de Valencia (España).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de programas enfocados en comunidades vulnerables, orientados a la reconstrucción del tejido social mediante procesos de investigación y formación en liderazgo, derechos humanos, construcción de paz y justicia transicional.

Su labor académica como docente en la Universidad de Cartagena ha contribuido a la dinamización de estos temas y ha dado lugar a la publicación de diversas obras, entre las que destacan ‘Constitucionalización de la Restitución de Tierras en Colombia’ y ‘Abordajes Sociopolíticos de la Justicia Transicional’.

Gracias a su trayectoria, ha brindado acompañamiento y asesoría jurídica a comunidades étnicas y campesinas afectadas por el conflicto armado, especialmente en los Montes de María, incluyendo al Consejo Comunitario MaMajari del Níspero, el Cabildo Zenú de Membrillal y la hacienda ‘La Europa’ en Ovejas (Sucre).

Flórez destaca la importancia de asumir la responsabilidad política y social que implica el proceso de transformación en las zonas rurales, orientando sus esfuerzos hacia la reivindicación de los derechos del campesinado, al promover que la institucionalidad sea un aliado fundamental para reconstruir el tejido social y el proyecto de vida de las comunidades afectadas.