Cartagena Cup premió a los campeones de las copa oro, plata, bronce y checko en la edición 19

Cartagena

Finalizó con éxito la décimo novena edición del torneo Cartagena CUP internacional. Que durante la primera semana de octubre sostuvo en la ciudad a los más destacados jugadores del futbol formativo nacional e internacional. Y en el cual el pódium fue dominado por los clubes de la heroica en las cuatro copas que se jugaron este año en las categorías 2008 a 2018.

Cerca de dos mil doscientos niños y adolescentes hicieron presencia como deportistas en escenarios como el templo del futbol de San Fernando, las canchas de los Calamares y Happy Kids y el club Lagos de Mozambique, donde se presenció una genuina exposición de talento y derroche físico por parte de los atletas con el fin de figurar en lo más alto del pódium.

“El vivir esta edición fue algo grandioso. Los casi dos mil doscientos niños que participaron tuvieron una experiencia excepcional que los ayudó a seguir puliendo su talento y continuar persiguiendo sus sueños. Esta edición se planeó especial ya que fue en conmemoración de los 492 años de Cartagena. Por tales damos gracias por su apoyo a la alcaldía distrital, al instituto de deportes IDER, a la escuela de árbitros de Bolívar y todas las empresas que contribuyeron con su apoyo a la realización de esta edición”, expresó José Luis Araque Berrocal, director operativo y logístico del torneo.

Campeones de la copa oro

CATEGORIA CAMPEON SUBCAMPEON 2018 Expreso Rojo Talentos Cartageneros 2010 Talentos Cartageneros BLT Sport 2011 Expreso Rojo Alianza Antioquia 2012 Club Semillano Talentos Cartageneros 2013 La Masía (A) Nuevo Horizonte 2014 Academia Bolivarense Alianza Antioquia 2015 Academia Bolivarense Galácticos 2016 Alianza Antioquia Somos Vinotinto 2017 The EFA Los Cracks 2018 Corpaven Tauramena

Campeones de la copa plata

CATEGORIA CAMPEON SUBCAMPEON 2008 Corporación TOTTY Atlantic Cartagena 2010 Nuevo Horizonte Galácticos 2011 Gremios Atlantic Cartagena 2012 Real Acacias Alexis Viera 2013 Los Cracks Talento Cartagenero (B) 2014 Academia Soccer Cali Futuro Antioquia 2015 Camino al futbol Expreso Rojo 2016 Talentos Envigado Tauramena 2017 Somos Vinotinto La Massia 2018 Los Cracks Agua Azul Casanare

Campeones de la copa bronce

CATEGORIA CAMPEON SUBCAMPEON 2011 Academia de Crespo (A) Academia de Crespo (B) 2012 Talento Cartagenero Alianza Cali 13 2013 Bilbao Envigado EV Soccer 2014 Elester Casanare Semillano 2015 La Massia Happy Kids 2016 Los Cracks Academia de Crespo

Campeones copa Checko