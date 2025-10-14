Cartagena

Cartagena Cup premió a los campeones de las copa oro, plata, bronce y checko en la edición 19

Cerca de 2.200 niños y adolescentes participaron en el torneo

Cartagena Cup

Cartagena Cup

Cartagena

Finalizó con éxito la décimo novena edición del torneo Cartagena CUP internacional. Que durante la primera semana de octubre sostuvo en la ciudad a los más destacados jugadores del futbol formativo nacional e internacional. Y en el cual el pódium fue dominado por los clubes de la heroica en las cuatro copas que se jugaron este año en las categorías 2008 a 2018.

Cerca de dos mil doscientos niños y adolescentes hicieron presencia como deportistas en escenarios como el templo del futbol de San Fernando, las canchas de los Calamares y Happy Kids y el club Lagos de Mozambique, donde se presenció una genuina exposición de talento y derroche físico por parte de los atletas con el fin de figurar en lo más alto del pódium.

“El vivir esta edición fue algo grandioso. Los casi dos mil doscientos niños que participaron tuvieron una experiencia excepcional que los ayudó a seguir puliendo su talento y continuar persiguiendo sus sueños. Esta edición se planeó especial ya que fue en conmemoración de los 492 años de Cartagena. Por tales damos gracias por su apoyo a la alcaldía distrital, al instituto de deportes IDER, a la escuela de árbitros de Bolívar y todas las empresas que contribuyeron con su apoyo a la realización de esta edición”, expresó José Luis Araque Berrocal, director operativo y logístico del torneo.

Campeones de la copa oro

CATEGORIACAMPEONSUBCAMPEON
2018Expreso RojoTalentos Cartageneros
2010Talentos CartagenerosBLT Sport
2011Expreso Rojo Alianza Antioquia
2012Club SemillanoTalentos Cartageneros
2013La Masía (A)Nuevo Horizonte
2014Academia BolivarenseAlianza Antioquia
2015Academia BolivarenseGalácticos
2016Alianza Antioquia Somos Vinotinto
2017The EFALos Cracks
2018CorpavenTauramena

Campeones de la copa plata

CATEGORIACAMPEON SUBCAMPEON
2008Corporación TOTTYAtlantic Cartagena
2010Nuevo HorizonteGalácticos
2011GremiosAtlantic Cartagena
2012Real AcaciasAlexis Viera
2013Los Cracks Talento Cartagenero (B)
2014Academia Soccer CaliFuturo Antioquia
2015Camino al futbolExpreso Rojo
2016Talentos EnvigadoTauramena
2017Somos VinotintoLa Massia
2018Los CracksAgua Azul Casanare

Campeones de la copa bronce

CATEGORIACAMPEON SUBCAMPEON
2011Academia de Crespo (A)Academia de Crespo (B)
2012Talento CartageneroAlianza Cali 13
2013Bilbao EnvigadoEV Soccer
2014Elester CasanareSemillano
2015La Massia Happy Kids
2016Los CracksAcademia de Crespo

Campeones copa Checko

CATAEGORIACAMPEONSUBCAMPEON
2012CorpavenEV Soccer
2015Los CracksAlianza Cali

