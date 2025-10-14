Activista denuncia ataque y quema de vehículo de campaña en Norte de Santander

Norte de Santander.

Juan Carlos Santamaría, activista de la campaña de recolección de firmas del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, denunció que el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado e incinerado por hombres armados en zona rural de Chinácota, Norte de Santander.

El hecho se registró entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, cuando Santamaría y su escolta se desplazaban hacia Toledo para continuar con las actividades políticas.

“Nos salieron unos tipos armados con fusiles, motorizados, que nos apuntaron y nos gritaron que bajáramos del carro. Alcanzamos a correr y, unos metros más adelante, escuchamos la explosión. El carro comenzó a arder”, contó el activista a Caracol Radio.

Santamaría aseguró que el vehículo, que había puesto al servicio de la campaña y aún estaba pagando, había sido cubierto con la publicidad del precandidato.

“Habíamos estado en Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios y Chinácota. Esta madrugada íbamos a Toledo a seguir con la recolección de firmas”, señaló.

Aunque los atacantes no se identificaron, Santamaría no descarta que el hecho tenga relación con el ambiente político.

“Hay mucha inseguridad y también un clima de división. El doctor Abelardo de la Espriella es el candidato de derecha que más ha levantado su voz, y eso incomoda. Además, los grupos armados hoy se sienten con libertad por la falta de control del Gobierno”, expresó.

A pesar de la pérdida total del vehículo, Santamaría afirmó que continuará en la campaña.

“Le doy gracias a Dios por habernos guardado. Lo material se recupera, pero la vida no. Vamos a seguir firmes por la patria y defendiendo nuestras ideas en este país que debe ser libre y democrático”, concluyó.