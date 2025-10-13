We Cam Fest: el primer festival de cine inclusivo y accesible en Bogotá

Bogotá será escenario de la nueva edición del We Cam Fest, el primer festival de cine inclusivo y accesible del país. Una iniciativa que busca que las personas con discapacidad no solo disfruten del cine, sino que también se acerquen a la cultura desde la participación y la igualdad.

Durante cinco días, la capital vivirá el cine sin barreras, con proyecciones y talleres diseñados para que todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan vivir la experiencia completa. Cada actividad cuenta con herramientas de accesibilidad como audiodescripción, interpretación en lengua de señas y subtítulos adaptados, garantizando que nadie quede por fuera de la historia.

“El We Cam Fest se ha especializado en liderar la accesibilidad del cine en Colombia. Creemos que el cine es una herramienta muy poderosa. En el mundo existe mucho contenido relacionado con nuestra temática, pero que no logra llegar a las audiencias debido al costo de las herramientas de accesibilidad”, explica Christian Ossa, director del festival.

Una de las principales banderas del We Cam Fest es que el propio equipo del festival adapta las películas con recursos de inclusión, demostrando que el acceso a la cultura es un derecho. Con esta edición, el festival reafirma su compromiso con un arte que se escucha, se ve y se siente de todas las formas posibles.