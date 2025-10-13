Monederos hechos con materiales biodegradables: una apuesta por la sostenibilidad

El profesor Breitner Alberto Márquez Gil, docente de tiempo en la Universidad ECCI, junto a sus estudiantes, lleva más de un año desarrollando un proyecto de investigación enfocado en el uso de biomateriales para crear productos sostenibles y funcionales.

De este trabajo ha surgido una innovadora propuesta, monederos elaborados a partir de desechos orgánicos, que buscan reducir el impacto ambiental y promover el aprovechamiento responsable de los recursos.

Según los el grupo del profesor, la cáscara de banano y la de naranja poseen propiedades que permiten transformarlas en un material biodegradable resistente y duradero, ideal para la creación de objetos de uso cotidiano.

Este proyecto no solo representa un avance en el mundo ambiental, sino también una oportunidad para impulsar la innovación desde las aulas, demostrando que la ciencia y la creatividad pueden ir de la mano en la construcción de un futuro más sostenible.