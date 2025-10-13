‘Mochoman’: la inspiradora historia del primer documental sobre un deportista paralímpico colombiano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ciclista paralímpico Juan José Florián, conocido como 'Mochoman’, es el protagonista del primer documental dedicado a un atleta paralímpico colombiano, recientemente estrenado en Movistar Plus+.

La producción, grabada entre Bogotá y Madrid, relata su increíble historia de vida y resiliencia tras el atentado que sufrió en 2011, en el que perdió ambos brazos y parte de una pierna.

A través de este documental, Florián busca motivar a las personas en situación de discapacidad y demostrar que la fuerza, la disciplina y la esperanza pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles.