Leopoldo López por críticas de Petro a María Corina Machado: “su posición es ambigua, no sorprende”

Leopoldo López, líder opositor venezolano, conversó con La W acerca del Premio Nobel de Paz que le fue otorgado a María Corina Machado y las críticas que hicieron Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el reconocimiento internacional.

“No es sorpresa que Maduro cuestione algo que tenga que ver con la esperanza de los venezolanos. Es un reconocimiento a María Corina, pero, como ella lo dijo, también lo es a los venezolanos y pone al país en la atención mundial”, indicó.

Señaló que el Nobel de Paz a María Corina Machado “es la ratificación del problema y una teoría del cambio” en Venezuela.

“La visión que María Corina ha planteado en Venezuela desde que convocamos las protestas en 2014 es presentar a Maduro como la cabeza de una estructura de crimen organizado. Es decir, el problema del país no es solo en democracia, en derechos humanos, también es una estructura de crimen organizado”, afirmó.

“El Nobel es un reconocimiento a ella y a la teoría de cambio que estamos impulsando para lograr salir de las cadenas de Maduro”, añadió.

Leopoldo López respondió a críticas de Petro al Nobel de Paz

López respondió a los cuestionamientos que hizo el mandatario colombiano a María Corina Machado por su cercanía política con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el expresidente de Argentina Mauricio Macri.

“La posición del presidente Petro ha sido ambigua. No me sorprende que tenga esa posición frente a la Premio Nobel de Paz. Se que da solo, es la posición que tienen los países autocráticos. El mundo libre ha apoyado este reconocimiento”, aseveró.

Por eso, calificó como “lamentable” las “opiniones” de Petro, pues “su propia administración sabe que no es verdad”. Incluso, dijo que esta no es la primera contradicción que tiene el jefe del Estado colombiano en sus declaraciones.

“Este es momento de ponerse del lado de la democracia, de quienes ganaron las elecciones. Los venezolanos esperaríamos una oposición solidaria del presidente de Colombia de nuestra aspiración de ser libres”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

