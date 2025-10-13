El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Laura Kalop presenta “6 Vidas”, una canción sobre el poder de amar a pesar de todo

La cantante y compositora Laura Kalop lanza su nuevo sencillo ‘6 Vidas’, una pieza que refleja su manera de convertir las experiencias personales en música con propósito.

La canción explora la decisión consciente de amar incluso en medio de las dificultades, mostrando la madurez emocional y la profundidad de las relaciones reales.

Compuesta junto a los productores peruanos EAC on The Drums y Manuel Alejandro Valdez, ‘6 Vidas’ fusiona pop y sonidos de raíz, con una letra sensible que reafirma el estilo único de Kalop.