A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Laura Kalop presenta “6 Vidas”, una canción sobre el poder de amar a pesar de todo

Laura Kalop presenta “6 Vidas”, una canción sobre el poder de amar a pesar de todo

Laura Kalop presenta “6 Vidas”, una canción sobre el poder de amar a pesar de todo

05:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La cantante y compositora Laura Kalop lanza su nuevo sencillo ‘6 Vidas’, una pieza que refleja su manera de convertir las experiencias personales en música con propósito.

La canción explora la decisión consciente de amar incluso en medio de las dificultades, mostrando la madurez emocional y la profundidad de las relaciones reales.

Compuesta junto a los productores peruanos EAC on The Drums y Manuel Alejandro Valdez, ‘6 Vidas’ fusiona pop y sonidos de raíz, con una letra sensible que reafirma el estilo único de Kalop.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad