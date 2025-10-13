La Bienal Internacional de Arte regresa a Antioquia después de 44 años

En 1968, Medellín y Antioquia fueron escenario de la primera Bienal de Pintura de Iberoamérica, un evento que marcó la historia cultural del país. Hoy, después de 44 años, esta importante cita con el arte regresa renovada, convertida en una gran plataforma de visibilidad y proyección para los artistas antioqueños.

La Bienal Internacional de Arte de Medellín no se limita solo a la capital antioqueña, se extiende a 15 municipios del departamento, llevando el arte a distintos territorios y acercando las expresiones culturales a las comunidades.

“Hacemos una Bienal con enfoque departamental. No estamos solamente en Medellín, sino también en 15 municipios de Antioquia. Es muy valioso porque muchos artistas del departamento no tienen la posibilidad de viajar a la ciudad a exponer sus obras. Nosotros llegamos hasta sus regiones para visibilizarlos y ayudarlos a proyectarse internacionalmente, para que puedan vivir de su arte”, afirmó Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

El evento cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones que se han unido para fortalecer el arte local y reafirmar a Antioquia como uno de los epicentros culturales importantes del país. Con esta edición, la Bienal no solo celebra el talento, sino también el compromiso con todo el territorio antioqueño.