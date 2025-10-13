A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Kame Park: el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia

En el municipio de Tauramena, Casanare, se encuentra Kame Park, el primer parque de diversiones inspirado en la legendaria saga animada Dragon Ball.

Este espacio temático permite a los fanáticos sumergirse en el universo, recreando escenarios y personajes icónicos que marcaron generaciones. Entre sus principales atractivos se destaca Shenlong, el imponente dragón de los deseos, considerado el más grande de América, según Mariana Angulo, cocreadora y gerente del parque.

Kame Park se ha convertido en un nuevo punto turístico para los amantes del anime, un lugar donde la fantasía, la nostalgia y la aventura se encuentran en el corazón de los Llanos Orientales

