Inicia la Pre-COP en Brasilia, marcada por un llamado urgente a poner fin a los combustibles fósiles

A menos de un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém (Pará), un tema crucial sigue sin ocupar el lugar que merece en las negociaciones: la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Persiste el riesgo real de que este compromiso vuelva a quedar fuera de la declaración final, repitiendo el fracaso de la COP29, fuertemente influenciada por el lobby petrolero.

La quema de petróleo, gas y carbón representa cerca del 70% de las emisiones globales responsables de la crisis climática. Por eso, en la COP30 será fundamental que las naciones alcancen un consenso sobre un plan ambicioso, con metas claras y verificables, para reducir de manera sostenida el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética justa y equitativa.

Mientras más de treinta jefes y jefas de delegación se reúnen en Brasilia hoy y mañana para la Pre-COP (el último encuentro de alto nivel antes de Belém), organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha una campaña de alto impacto visual en las calles de la capital brasileña. El mensaje es claro y directo: no hay solución posible a la crisis climática sin poner fin a los combustibles fósiles.

En la COP28 de 2023, el texto del Global Stocktake (Balance Global del Acuerdo de París) reconoció la necesidad urgente de alejarse de los combustibles fósiles en esta década crítica. También se acordó triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030.

Sin embargo, la falta de compromisos más ambiciosos, el avance del negacionismo climático y la escasez de financiamiento internacional justo y suficiente, ponen en duda el verdadero compromiso de los países frente a la emergencia climática. Este escenario refuerza la urgencia de aumentar la presión política y diplomática para garantizar acuerdos vinculantes y transformadores en la COP30.

Un resultado sólido de la Conferencia debe reflejar avances concretos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal, así como para implementar el paquete energético de la COP28: una transición justa, ordenada y equitativa lejos de los combustibles fósiles. Ello requerirá financiamiento robusto y sostenido, especialmente para apoyar la transición en los países en desarrollo.