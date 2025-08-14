Colombia será sede de la cumbre de países amazónicos de cara a la COP 30 / JORDI ROMO

Bogotá será la sede de la V cumbre de países amazónicos que reunirá a mandatarios y representantes de cerca de 8 países que convergen con la Amazonía, para dialogar y llegar a consensos en torno al tratado de la cuenca Amazónica, desde el 18 al 22 de agosto.

Según la Canciller encargada, Rosa Villavicencio, en este espacio se busca pasar de la cooperación a la integración para tener más recursos con el fin de desarrollar más proyectos para la Amazonía.

“Es un encuentro multiactor donde se va a hacer un seguimiento a las resoluciones que se han adoptado para salvar la Amazonía, para proteger la diversidad y la biodiversidad presente en ella, para hacer también la creación de grupos de trabajo temáticos que nos den un avance sustantivo a las acciones”, indicó la Canciller (e).

Al evento asistirán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y está por confirmarse la presencia de cancilleres de los demás países, además de grupos técnicos temáticos, líderes de comunidades indígenas, e integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro.

Se trabajará a su vez en una alternativa relacionada con presupuestos, cronogramas y hacer seguimiento a estas acciones de cara a la COP30 en Brasil en noviembre de este año.

A pesar de las tensiones, Perú estará presente en la cumbre

De acuerdo a la canciller, hay un buen ambiente de diálogo con el gobierno peruano

“La diferencia no implica que haya mala relación, porque lo cortes no quita lo valiente y estamos en un diálogo permanente. Tendremos muchas conversaciones en este marco para llegar a acuerdos, pero ellos han sido los primeros que han manifestado que van a venir”, dijo la funcionaria.

También están trabajando para llevar a cabo una nueva reunión el 12 de septiembre.

“Será un tema que se va a resolver positivamente, requiere diálogo, requiere prudencia, requiere generar confianza y un trabajo continuo”, concluyó.