Gobierno colombiano celebra cese al fuego en Gaza y reitera su ayuda para reconstruir el territorio

El Gobierno de Colombia celebró el cese al fuego alcanzado en la Franja de Gaza y expresó su reconocimiento a los países mediadores —Qatar, Turquía, Egipto y Estados Unidos— por las gestiones diplomáticas que permitieron avanzar hacia la tregua entre las partes en conflicto.

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro destacó que este acuerdo posibilitó el intercambio de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria a la población civil palestina afectada por lo que calificó como un “genocidio”.

En este contexto, el mandatario anunció el retorno con vida del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, quien había sido secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante los ataques en territorio israelí.

Petro expresó su “alivio por su liberación y reencuentro con su familia” y recordó que durante todo el proceso brindó acompañamiento a sus allegados a través de los canales diplomáticos.

Celebró la liberación de 1.700 palestinos por Israel

Además, el comunicado oficial acogió con satisfacción la liberación de todos los secuestrados israelíes y la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, así como la liberación de más de 1.700 palestinos detenidos desde el 7 de octubre, incluidos 22 menores de edad y más de 250 personas privadas de la libertad. También resaltó la devolución de cientos de cuerpos retenidos por Israel.

Sin embargo, el Gobierno de Colombia condenó la deportación forzada de 154 palestinos liberados por parte de las autoridades israelíes y realizó un llamado urgente al respeto de los derechos humanos y las garantías fundamentales de todas las personas afectadas por el conflicto.

El presidente Gustavo Petro reiteró la posición de Colombia frente a la crisis en Medio Oriente y exhortó a que la siguiente fase de negociación aborde asuntos estructurales como el fin de la ocupación y los asentamientos, el retorno de los refugiados, la situación de Jerusalén Oriental y el respeto pleno al derecho internacional humanitario.

Asimismo, el Gobierno manifestó su disposición a colaborar con la propuesta de un “ejército de la humanidad”, planteado como una fuerza internacional para la reconstrucción del territorio palestino, y alentó a las partes enfrentadas a mantener el camino del diálogo como única vía para alcanzar una paz “justa, duradera y basada en la dignidad humana”.