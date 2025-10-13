EPM restableció el servicio de agua a 1.4 millones de usuarios tras modernización en Manantiales

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que restableció en su totalidad el servicio de agua potable en los municipios del norte del Valle de Aburrá, luego de finalizar los trabajos de modernización en la planta de potabilización Manantiales, ubicada en Bello. La restitución del servicio, que inició de manera gradual desde el domingo, concluyó en la madrugada de este lunes 13 de octubre, según información oficial de la empresa.

Más de 1.4 millones de personas afectadas

La suspensión, anunciada con antelación, afectó a 1.4 millones de personas en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, quienes dependen del sistema que se abastece desde la planta Manantiales. Durante el corte, EPM ejecutó intervenciones técnicas para mejorar el proceso de potabilización, aumentar la eficiencia operativa y garantizar la continuidad del servicio en el futuro.

Modernización clave para la sostenibilidad

Los trabajos incluyeron la renovación de equipos, optimización de procesos hidráulicos y mantenimiento estructural, que forman parte de los planes de modernización del sistema de acueducto de EPM. La empresa agradeció la comprensión de los usuarios durante la interrupción y reiteró su compromiso con el suministro de agua potable de calidad.