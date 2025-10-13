El poder del té verde: estudio revela sus beneficios para el metabolismo y la salud integral

El té verde, ampliamente reconocido por su riqueza en antioxidantes naturales, vuelve a situarse en el foco de la investigación científica.

Un estudio desarrollado en Brasil, con el respaldo de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo y encabezado por la investigadora Rosemari Otton, del Programa de Posgrado Interdisciplinario en Ciencias de la Salud de la Universidad Cruzeiro do Sul, reveló nuevos beneficios metabólicos asociados a su consumo.

De esta manera, los resultados, publicados en la revista ‘Cell Biochemistry & Function’, demostraron que el extracto estandarizado de té verde logró reducir el peso corporal, mejorar la respuesta a la glucosa y disminuir la resistencia a la insulina en modelos de ratones obesos.

Estos efectos metabólicos positivos sugieren que el té verde podría convertirse en un complemento útil dentro de las estrategias para controlar trastornos relacionados con el metabolismo, siempre que se garantice la calidad del extracto y se mantenga una ingesta regular dentro de un estilo de vida equilibrado y saludable.

¿Cómo se desarrolló el experimento y qué lo hizo diferente?

El estudio se distinguió por su rigurosa metodología al evaluar los efectos del té verde en ratones con obesidad inducida. Durante las primeras cuatro semanas, los animales fueron alimentados con una dieta hipercalórica, lo que permitió replicar las condiciones metabólicas humanas.

Posteriormente, se administró extracto estandarizado de té verde en una dosis de 500 miligramos por kilogramo de peso corporal durante 12 semanas continuas. Una de las innovaciones fue mantener a los ratones en un ambiente termoneutro de 28 °C, lo que evitó la pérdida de energía por frío y garantizó una medición más precisa de los efectos metabólicos.

Los resultados mostraron una reducción de hasta un 30 % del peso corporal en los grupos tratados. Esto evidenció mejoras significativas en los indicadores de metabolismo energético.

Por otra parte, estos hallazgos, comparables con los publicados en el ‘European Journal of Nutrition’, reforzaron el potencial del té verde como apoyo complementario en estrategias de control de peso y regulación metabólica.

¿Qué implicaciones tienen estos resultados para la salud humana?

El estudio de Otton también reveló que el té verde ejerce un efecto protector sobre el tejido muscular y activa mecanismos genéticos relacionados con el metabolismo de la glucosa.

En los ratones tratados, se observó un aumento en la expresión de genes como Insr, Glut4 y Pi3k, además de la restauración de la actividad de la enzima LDH, fundamental para el equilibrio energético celular.

Por su parte, Otton señaló que estos beneficios podrían depender de la acción de la adiponectina, una proteína que regula la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas. Por más de que los resultados son alentadores, la investigadora advirtió que aún no se puede establecer una dosis segura y eficaz para humanos.

No obstante, sugirió que un consumo regular y sostenido, como ocurre en diversas culturas asiáticas, podría contribuir a la prevención de trastornos metabólicos. Su meta, subrayó, es impulsar alternativas naturales, seguras y asequibles frente a desafíos globales como la obesidad.