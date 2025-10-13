Ejército y Clan del Golfo se enfrentan en zona rural de Jericó, Antioquia

Jericó, Antioquia

Un fuerte enfrentamiento entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo se presentó en el corregimiento de Palo Cabildo, Jericó (Antioquia), confirmó el alcalde Sebastián Garcés Piedrahíta.

El mandatario local aseguró que la situación mantiene en alerta a la comunidad rural y que será el Ejército y la Policía quienes entreguen el reporte oficial sobre lo sucedido.

Llamado del alcalde

En un mensaje a la opinión pública, Garcés señaló: “Hacemos un llamado fuerte al Gobierno Nacional y a todas las fuerzas para que acompañen nuestra gente, para que acompañen la comunidad”.

Muy grave, llegan más vídeos de los enfrentamientos de hoy en Palocabildo Jericó.



En un Gobierno serio y comprometido con la seguridad, mañana a primera hora llegaría el Ministro de la Defensa a liderar Consejo de Seguridad. @PedroSanchezCol @mindefensa



Está es la Paz total…

El alcalde indicó que la administración municipal comparte la preocupación de los habitantes y reiteró que seguirá acompañando el proceso para garantizar la seguridad en el territorio.

Esperan reporte oficial

Por ahora, las autoridades locales pidieron calma a la población y aseguraron que se mantiene el monitoreo constante de la situación. El informe oficial sobre los hechos será entregado por el Ejército y la Policía en las próximas horas.