Ejército y Clan del Golfo se enfrentan en zona rural de Jericó, Antioquia
El alcalde Sebastián Garcés pidió apoyo urgente del Gobierno y acompañamiento de la fuerza pública.
Jericó, Antioquia
Un fuerte enfrentamiento entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo se presentó en el corregimiento de Palo Cabildo, Jericó (Antioquia), confirmó el alcalde Sebastián Garcés Piedrahíta.
El mandatario local aseguró que la situación mantiene en alerta a la comunidad rural y que será el Ejército y la Policía quienes entreguen el reporte oficial sobre lo sucedido.
Llamado del alcalde
En un mensaje a la opinión pública, Garcés señaló: “Hacemos un llamado fuerte al Gobierno Nacional y a todas las fuerzas para que acompañen nuestra gente, para que acompañen la comunidad”.
El alcalde indicó que la administración municipal comparte la preocupación de los habitantes y reiteró que seguirá acompañando el proceso para garantizar la seguridad en el territorio.
Esperan reporte oficial
Por ahora, las autoridades locales pidieron calma a la población y aseguraron que se mantiene el monitoreo constante de la situación. El informe oficial sobre los hechos será entregado por el Ejército y la Policía en las próximas horas.