Corpocaldas ordena cierre a distrito regional turístico y restringen más actividades

El objetivo de la decisión es para preservar la salud pública y garantizar el equilibrio del ecosistema, por eso Corpocaldas emitió una resolución ordenando el cierre del Distrito Regional de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables Laguna de San Diego, en Samaná (Caldas), donde han muerto 4.000 tilapias.

Jorge Lotero, subdirector de Biodiversidad y Ecosistema de Corpocaldas, se refiere al análisis que aún ejecutan para conocer el origen de la mortandad de peces.

“Informamos a todas las personas, en especial quienes quieran visitar el oriente de Caldas, que la laguna de San Diego está cerrada, dado que en semanas pasadas, presentamos una mortalidad muy grande peces, especialmente, de la especie tilapia, lo que ha generado que varias instituciones, entre ellos el ICA, el Servicio Geológico Colombiano, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Corpocaldas, la policía y el municipio de Samaná, nos encontremos haciendo diferentes pruebas para determinar cuál puede ser la causa, por lo tanto, se puede presentar un riesgo en la salud humana y en el ecosistema”.

Por ese motivo, piden a la población abstenerse de consumir el agua, cualquier pez o recurso hidrobiológico hasta que se esclarezca el origen de la situación.

¿Cuáles son las restricciones en la laguna de San Diego?

Prohibición de actividades de extracción de los recursos hidrobiológicos dentro del distrito Laguna de San Diego y, en consecuencia, la comercialización y consumo de recursos provenientes del área protegida.

Prohibición del desarrollo de actividades de navegación y recreación acuática, con el fin de prevenir riesgos para la salud pública y posibles afectaciones adicionales al ecosistema.

Prohibición del uso del agua proveniente del distrito regional para consumo humano, actividades pecuarias o riego de cultivos, hasta tanto se esclarezcan las causas del evento y se garantice la inocuidad del recurso.

Prohibición de la oferta y/o realización de actividades turísticas en el distrito regional de manejo de la laguna.

El cierre temporal se mantendrá vigente hasta que las autoridades competentes concluyan los análisis técnicos, cuyos resultados determinarán la viabilidad ambiental y seguridad sanitaria requeridas para reanudar las actividades habituales en el distrito regional de la laguna.