En un accidente minero pierde la vida un joven de 18 años en Marmato, Caldas

Manizales

Bomberos del municipio de Marmato, reportaron la muerte de un minero que sufrió un accidente en un socavón de la mina la Dorotea. El hombre fue identificado como Armando Gañan de 18 años

José Hernando Gallego, comandante de Bomberos de Marmato informó que el trabajador fue identificado como Armando Gañán de 18 años, quien perdió la vida la mina La Dorotea, después de resbalar por una altura de 100 metros en el interior de la bocamina.

“ Se nos presentó un accidente minero donde un hombre de 18 años pierde la vida a raíz de una caída en una lumbrera. Recordemos que una lumbrera es un trabajo vertical, no al 100%, pero sí en una en un gran alto porcentaje. El hombre cayó aproximadamente 100 metros y presentó pues trauma craneoencefálico.”, dijo Gallego

Gallego comentó que hasta la zona llegaron los bomberos de turno con el objetivo de rescatar el cuerpo de este joven

El cuerpo fue enviado Medicina Legal que será la entidad encargada de realizar la necropsia y demás procedimientos para identificar la causa de la muerte