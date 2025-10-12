Rescatan en el Tolima a jóvenes que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en el Cauca

Tolima

La Policía Nacional reveló que, en el municipio de Coyaima, Tolima, rescató a dos jóvenes que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en el Cauca por parte de las disidencias de las Farc.

El general, Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reveló en su cuenta de X, que en el corregimiento de Castilla se capturó a tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’, quienes transportaban en un vehículo por vías del Tolima a dos jóvenes reclutados de manera forzada en el Cauca.

“En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía capturó a tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’, quienes transportaban en un vehículo a dos muchachos reclutados de manera forzada en el Cauca”, dijo el director de la Policía Nacional.

Los capturados registran antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y hurto agravado, ahora deberán responder por el delito de reclutamiento forzado.

Finalmente, la Policía informó que, en el 2025, ha recuperado a 71 niños, niñas y adolescentes instrumentalizados por parte de grupos armados organizados en diferentes regiones.

Las disidencias de las Farc en el Tolima

En el departamento las autoridades adelantan un plan de contención para evitar la llegada de integrantes de las disidencias de la Farc sobre todo en el sur del Tolima corredor estratégico que une a la región con los departamento del Huila, Valle y Cauca. Zonas en las que se presenta una fuerte presencia de estos grupos armados.

Por tal motivo y para contrarrestar la presencia, las autoridades en el Tolima han dado duro golpes a las disidencias, pero además se tiene un plan de recompensas para quien entregue información que permita la captura de cabecillas e integrantes de tres estructuras que delinquen en la región.

Según manifestó la gobernadora, Adriana Matiz, actualmente se desarrollan estrategias conjuntas con la Fuerza Pública contra los grupos Ismael Ruiz, Joaquín González y Gerónimo Galeano, estructuras que han intentado expandir su accionar en diferentes municipios.

Recompensas contra integrantes del frente Ismael Ruiz

Por alias ´Chapolo´ fue incrementada de $100 a $200 millones de pesos. Además, se ofrecen hasta $20 millones por alias ´Miguelito´ o ´Camilo´ y $5 millones por alias ´Marulo´ o ´Chiqui´, alias ´Sebas´ o ´Mandíbula´, alias ´Diego´ y alias ´Calvo´ o ´Barbas´.

Recompensas por integrantes del frente Joaquín González

Esta estructura se concentra en municipios como Rovira, San Antonio y Roncesvalles, la Gobernación identificó como cabecilla a José Ilde Bocanegra Villada, alias ´Efrén Villa´, por quien se ofrece una recompensa de hasta $40 millones.

Por los demás integrantes: alias ´Marcos´, alias ´Paisa´, alias ´Rolo´ y alias ´Uberlain´, se ofrecen hasta $5 millones por cada uno.

Recompensas por integrantes del frente Gerónimo Galeano

Este grupo opera en el suroriente del Tolima, en municipios como Prado, Dolores y Alpujarra, en límites con el Huila. Su cabecilla, alias ´Iván´, conocido como ´el enfermero´, tiene una recompensa de hasta $50 millones de pesos.

Los demás miembros de la estructura: alias ´Emilio´, alias ´Muelas´, alias ´Santiago´, alias ´Mi sangre´ y alias ´Mi Chinga´, tienen recompensas de hasta $5 millones cada uno.

Durante los últimos 20 meses se han realizado 203 operaciones, muchas de ellas de alto impacto, que han dejado resultados contundentes como la captura y neutralización de integrantes de estructuras como el Frente Ismael Ruiz y el Frente Joaquín González.