Director de la UNP acusa a Miguel Polo Polo por campaña de desprestigio en redes sociales

JUSTICIA

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, asistió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y aprovechó para anunciar que se viene un recurso legal en contra del congresista Miguel Polo Polo por presuntamente fomentar una campaña de violencia de su contra.

Los hechos se remontan al caso del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado por cuenta de un atentado el 07 de junio en Bogotá.

Según Polo Polo, por responsabilidad de Rodríguez, el senador no tenía la suficiente protección. Esto ha sido difundido ampliamente por el representante en sus redes sociales.

“Un poco de mentiras y pidiendo mi salida, pero con epítetos, injurias, agresiones verbales de un tamaño enorme que han generado contra mí desde las mismas redes sociales que inmediatamente le contestan una serie de reacciones de violencia, de amenazas, de injurias y de todo tipo de agresiones por parte de personas que han sido, digamos, polarizadas por esas palabras y la forma como él presenta esos escritos en las redes sociales”, dijo el director de la UNP.

En ese sentido, dice el director que no es cierto que no hubiera atendido el llamado para reforzar la seguridad de Uribe Turbay, por lo que esas “mentiras” de Polo Polo, pueden llegar a afectar su integridad.

“Entonces él está diciendo un poco que son mentiras, calumnias y fuera de eso la forma que lo hace es de una manera injuriosa y llamando prácticamente a la violencia verbal y de todo tipo a las personas que lo están leyendo o escuchando porque es un hostigamiento", dijo Rodríguez.