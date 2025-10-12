A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Liliana Martínez, la artista colombiana que pinta Alemania con los colores de su tierra

Liliana Martínez, artista y muralista colombiana reside en Europa y ha dado a conocer los colores, los paisajes y la diversidad colombiana en las paredes de diferentes pueblos de Alemania, Liliana por medio del arte manifestó lo que sentía su corazón, y sobre todo el amor por su país.

Regresa a Colombia por tres proyectos, uno en Aracataca, el pueblo de Gabo en la casa del telegrafista en donde dejará un homenaje a Gabo y a su padre plasmado en un mural, otro de sus proyectos que la traen al país será en la guajira a la tercera escuela de la fundación pies descalzos de Shakira a pintar un mural con los niños y su destino final es en Bogotá, para el proyecto del cual hace parte ‘El llamado del último bosque’ el cual tiene un objetivo bastante importante, salvar el último ecosistema que une a Los Andes con la Amazonía colombiana.

Con cada mural, Liliana reafirma su compromiso con el arte como herramienta de transformación y memoria. Su regreso al país no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino también un homenaje a las historias y paisajes que siguen inspirando su obra.

Caracol Radio
