Hamás confirma número de prisioneros palestinos que liberará Israel

Israel liberará a 1.700 prisioneros de la Franja de Gaza arrestados después del 7 de octubre de 2023 y otros 250 presos palestinos con cadena perpetua, según informó a través de un breve discurso Jalil Al Hayya, líder de la delegación negociadora de Hamás en Egipto.

El negociador jefe también confirmó el fin de la guerra siguiendo el acuerdo alcanzado para implementar la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, agregó.

Hace pocos días, Hamás exigió garantías reales por parte de los países mediadores, Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo con Israel. Justamente, Al-Hayya dijo que no confiaban en el país bajo órdenes del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y acusó que violaron dos ceses al fuego desde que inició este conflicto hace dos años.

Sin embargo, con el reciente comunicado difundido por el grupo islamista palestino, se confirma otro paso más en dirección de la implementación del plan de paz propuesto por Trump para Gaza.

“Hasta el establecimiento de un Estado independiente”: negociador jefe de Hamás

Al Hayya agregó que Hamás seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Asimismo, insistió en que la delegación de Hamás abordó el plan con gran “responsabilidad” y presenta “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Hamás está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique la primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente Estado Unidos, Donald Trump, que implicará el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.