Ingrid Ampudia: la mujer que volvió a su territorio para transformar el miedo en esperanza

Ingrid Ampudia tuvo que huir tres veces de su tierra por desplazamiento forzado. Tres veces dejó atrás su hogar y su vida, pero nunca renunció a su propósito, regresar para reconstruir su comunidad y empoderar a las mujeres que, como ella, soñaban con un futuro distinto.

Hoy, Ingrid lidera Chocopimienta, un emprendimiento que reúne a 74 mujeres que han logrado resurgir a través de la transformación del cacao y la pimienta en productos innovadores y llenos de sabor, símbolo del trabajo colectivo y la esperanza en su territorio.

“La mujer rural tiene muchos roles. Hemos luchado por salir del conflicto y volver a empezar”, dice Ingrid, quien hoy lidera un proceso de transformación en su comunidad a través del cacao. Este fruto, que alguna vez creció entre el miedo y la incertidumbre, hoy se convierte en chocolate de mesa y chocolatinas elaboradas por las manos de 74 mujeres que hacen parte de su organización, el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

“Hace cinco años vivíamos de los cultivos de uso ilícito. Decidimos cambiar a cultivos lícitos, y no solo cambiamos los cultivos, también cambiamos nuestras vidas. Como mujeres ribereñas, dejamos atrás el conflicto armado y empezamos a construir esperanza”, afirma con orgullo Ingrid Ampudia, una lideresa que convirtió el dolor en fuerza colectiva y el cacao en símbolo de paz.