Golpe a organizaciones dedicadas al robo de motos en Villa Resistencia en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en medio de un operativo en el sector conocido como Villa Resistencia ubicado en el barrio Ciudadela Simón Bolívar comuna 8, se logró la recuperación de elementos hurtado y la incautación de alucinógenos.

“Durante el procedimiento, las patrullas lograron rodear el perímetro y asegurar los puntos de acceso y salida del asentamiento, permitiendo así realizar una verificación detallada de varios lotes donde se presumía la presencia de motocicletas hurtadas. Tras la intervención, se logró el hallazgo de tres motocicletas, entre ellas dos Pulsar NS y una Boxer, avaluadas en cerca de $38 millones, además de la incautación de dos libras de marihuana”, dijo el mayor, Pablo Restrepo, comandante Estación Norte.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía, las dos motocicletas Pulsar NS habían sido hurtadas en el Conjunto Ibanasca y la otra en la Arboleda Campestre mediante la modalidad de halado, la motocicleta Boxer había sido hurtada en el municipio de Girardot, Cundinamarca.

“Es de resaltar que la motocicleta Boxer venía siendo utilizada por los presuntos delincuentes como medio de transporte, y que esta misma fue empleada en el hurto de las dos motocicletas Pulsar NS, con la cual las taconearon”, afirmó el mayor, Pablo Restrepo.

Finalmente, la Policía indicó que, con la recuperación de estas motocicletas, se avanza en las investigaciones que permitirán identificar y capturar a los responsables del delito de hurto de motocicletas en la ciudad.