Gobierno local a la espera de recursos del Min interior para reforzar cámaras de seguridad

Cúcuta

El gobierno de Cúcuta esta a la espera que el Ministerio del Interior defina la partida presupuestal que destinará para apoyar el mejoramiento del sistema de seguridad a través de cámaras.

El secretario de seguridad ciudadana Edwin Cardona dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos logrado avanzar en la definición de los recursos que se utilizaran para ese fin, estamos esperando que el gobierno nacional nos de la aprobación del proyecto para poder iniciar”.

Explicó que en ese sentido la iniciativa fue presentada hace varios meses y se estaba en estudio la ejecución presupuestal que tendría el mismo.

“Del lado de la alcaldía se tiene toda la disposición, los recursos y el proyecto presentado el ministerio del interior, algunos ya obtuvieron la aprobación otros estamos esperando para poder poner en marcha este ambicioso proyecto y de tanta necesidad hoy para la ciudad en materia de seguridad”.

Son más de 40 mil millones de pesos que se han trazado para la renovación de por lo menos dos mil cámaras de seguridad que demanda hoy el municipio.

La población que logró dar los primeros pasos en ese sentido en Norte de Santander es el municipio de Pamplona, que hoy es líder en ese propósito, de blindar al municipio de brotes de violencia o inseguridad, a través de esa moderna tecnología.