Exfuncionaria de Migración Colombia, condenada tras cobrar dinero a viajeros en El Dorado

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Leidy Marcela Quinche Cante, exfuncionaria de Migración Colombia, a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión, luego de que aceptara de manera libre y voluntaria los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

La investigación estableció que Quinche Cante, quien se desempeñaba en los filtros migratorios del Aeropuerto Internacional El Dorado, solicitó y recibió dinero de varios viajeros entre diciembre de 2024 y marzo de 2025.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las víctimas eran principalmente personas que no cumplían con los requisitos legales para salir del país o no contaban con la documentación requerida para viajar con menores de edad.

Según el ente acusador, existen pruebas audiovisuales y testimoniales que evidencian al menos seis eventos delictivos ocurridos entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025, en los que la exfuncionaria recibió sumas en pesos y dólares estadounidenses a cambio de facilitar el paso de los viajeros.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial impuso a Quinche Cante una multa equivalente a 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 43 meses.

Por su condición de madre cabeza de hogar, la condenada cumplirá la pena en su lugar de residencia, bajo medidas de vigilancia establecidas por la autoridad competente.