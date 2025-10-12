El Catatumbo sigue esperando respuesta estatal

Cúcuta

A tan solo pocos días de cumplirse nueve meses de la crisis humanitaria en el Catatumbo desencadenada por la guerra entre dos grupos guerrilleros el ELN y las disidencias armadas de las Fec a través del Frente 33, las víctimas del conflicto siguen reclamándole al Estado una respuesta.

El presidente de la Asociación de Victimas del Catatumbo Olguín Mayorga, en diálogo con Caracol Radio advirtió que “nos preocupa la degradación del conflicto, la forma como se vulneran los derechos de la población civil, los ataques indiscriminado con drones, y el desplazamiento que no ha parado”.

Dijo el líder social que “pese a los esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil, hoy hay una grave situación que preocupa a todos los sectores, y es la violación al derecho internacional humanitario, lo que agrava más el conflicto, al norte del departamento”.

“Nosotros hemos hecho un llamado al gobierno nacional, a instancias internacionales, para que contribuyan en una salida que nos permita devolverle la paz a ese territorio, que cumple tantos años de una violencia indiscriminada”.

El próximo 17 de octubre se cumplen nueve meses de esta confrontación entre ilegales que deja más de 163 víctimas.