Ejército activa el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas en Colombia

En el Fuerte Militar de Tolemaida se activó el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), en el marco de la conmemoración de los 30 años del Arma de Aviación del Ejército Nacional.

FOTO EJERCITO NACIONAL COLOMBIANO Ampliar

Esta nueva unidad, con puesto de mando en Boyacá, busca fortalecer las capacidades operacionales y tecnológicas de la aviación militar en todo el territorio nacional.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a los helicópteros UH-1N “Cazadores”, que acumularon más de 105.000 horas de vuelo en operaciones en distintos entornos del país.

Ampliar

En el evento, fueron condecorados miembros del personal militar y civil, así como tres banderas de guerra, en reconocimiento a su servicio y aporte a la aviación del Ejército.