Tunja

Ejército activa el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas en Colombia

En Tolemaida fue creado el BANOT, unidad con puesto de mando en Boyacá que fortalecerá las operaciones aéreas del Ejército. El acto conmemoró los 30 años del Arma de Aviación y rindió homenaje a los históricos helicópteros «Cazadores».

Felipe Carreño

Caracol Radio

En el Fuerte Militar de Tolemaida se activó el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), en el marco de la conmemoración de los 30 años del Arma de Aviación del Ejército Nacional.

Esta nueva unidad, con puesto de mando en Boyacá, busca fortalecer las capacidades operacionales y tecnológicas de la aviación militar en todo el territorio nacional.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a los helicópteros UH-1N “Cazadores”, que acumularon más de 105.000 horas de vuelo en operaciones en distintos entornos del país.

En el evento, fueron condecorados miembros del personal militar y civil, así como tres banderas de guerra, en reconocimiento a su servicio y aporte a la aviación del Ejército.

