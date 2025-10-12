Con una inversión de $30 mil millones se pavimentarán 200 cuadras en los barrios de Ibagué

Recuperación de las vías de los barrios de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Infraestructura de Ibagué, Marco Mateus Saavedra, reveló detalles de la adjudicación de la licitación más grande que ha entregado la Alcaldía en materia de infraestructura vial en el corrido del año 2025.

Según Marco Mateus Saavedra, las obras se adelantarán en las vías internas de los barrios que cuentan con el certificado de alcantarillado, en estos sectores se serán pavimentadas 200 cuadras.

El funcionario indicó que algunos de los barrios en los que se realizará la recuperación vial serán Santa Bárbara, San Carlos, El Triunfo, Villa Marlén, Villa del Sol, Boquerón, Villa Luces, Ricaurte, Protecho Salado, Alaska, entre otros.

“Es una inversión histórica en malla vial que hace la alcaldesa Johana Aranda, quien están comprometida con la transformación de las vías de nuestra ciudad”, señaló Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura.

El proceso de $30 mil millones fue adjudicado a Unión Temporal Urbanas y Consorcio Ibagué Vial Urbano 2025, que deberá cumplir con la pavimentación de las 200 cuadras ya establecidas, las cuales se dividieron en dos lotes para dar óptimo cumplimiento.

El funcionario también explicó que la intervención no se trata de reparcheos sino de una pavimentación que mejorará drásticamente la calidad de vida de los residentes de los barrios impactados.

Dato: luego de la adjudicación vendrá la legalización de los contratos y posterior inicio de obras. El tiempo estimado para la ejecución es de 10 meses.