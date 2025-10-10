Negocios en El Bosque, El Campestre y La Boquilla fueron hallados con conexiones ilegales de agua

En recientes operativos de inspección y control realizados en distintos sectores de la ciudad, Aguas de Cartagena detectó conexiones clandestinas de agua potable en tres establecimientos comerciales: un hotel y dos restaurantes, ubicados en los barrios El Bosque, El Campestre y La Boquilla.

Estas acciones hacen parte del Programa de Control de Pérdidas Comerciales, cuyo objetivo es identificar accesos irregulares al sistema de acueducto. Las conexiones ilegales detectadas generan perjuicios técnicos y financieros, comprometiendo la infraestructura, el suministro legal y la viabilidad económica del servicio.

Durante las inspecciones se detectaron tres modalidades de defraudación: una doble acometida (conexión directa ilegal), un bypass (derivación de la acometida antes del medidor) y una triple acometida (2 conexiones directas ilegales).

Las irregularidades fueron detectadas mediante pruebas hidráulicas y monitoreo de lecturas, lo que evidenció consumos no registrados por los medidores.

Posteriormente, se realizaron trabajos especializados para retirar las acometidas ilegales. Las irregularidades fueron descubiertas mediante pruebas hidráulicas y monitoreo de lecturas, lo que permitió evidenciar consumos no registrados por los medidores. Luego, se ejecutaron trabajos técnicos especializados para retirar las conexiones ilegales y se impusieron las respectivas sanciones económicas, que de acuerdo con la ley, pueden ascender hasta los $250 millones de pesos, además de conllevar penas de prisión de hasta 2 años.

Aguas de Cartagena hace un llamado a todos los usuarios para que revisen y regularicen sus conexiones al servicio de acueducto. El uso indebido de este recurso no solo ocasiona pérdidas económicas significativas, sino que afecta la calidad del servicio para otros usuarios y constituye una falta grave sancionable.

Las labores de inspección continuarán desarrollándose en diferentes zonas de la ciudad, como parte del compromiso institucional con la legalidad, la eficiencia y el uso responsable del agua potable.