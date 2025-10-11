'Para el alma': libro que recoge la memoria de madres a las que la guerra les arrebató a sus hijos

Doce madres que perdieron a sus hijos en medio del conflicto armado se reunieron con la escritora Alejandra Bautista para crear un libro que recoge sus historias y deja plasmado un hecho que marco su vidas, se trata de ‘Para el alma’. A través de recetas, cada una de ellas comparte los sabores, recuerdos y momentos que las conectan con la memoria de quienes ya no están.

Para el alma teje una parte de la memoria histórica del país, desde una de las épocas más dolorosas para estas madres, que un día esperaban el regreso de sus hijos y recibieron la noticia que cambiaría sus vidas.

La obra reconstruye la vida de estas mujeres desde su infancia hasta el presente, entrelazando sus testimonios con imágenes capturadas por el reconocido fotógrafo Alejandro Osses, cuyas fotografías se convierten en parte esencial de esta narrativa de reconciliación y memoria. Cada capítulo culmina con una receta, un plato que representa el vínculo afectivo con sus hijos, una manera de recordarlos y mantenerlos vivos en su cotidianidad.

“Ha sido un proceso muy bonito, un proceso transformador en el que también hemos podido cultivar confianza con las madres de Soacha. Siento que llegué a explorar sus historias desde un ángulo poco común, porque la mayoría de narrativas siempre han girado en torno al dolor y la pérdida. Aquí quisimos rescatar los recuerdos cálidos, amorosos, y hacerlo a través de los alimentos, que nos devuelven a los lugares y a las personas que amamos”, cuenta Alejandra Bautista.