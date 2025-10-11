“Nos apuntan las armas y el Estado no nos protege”: defensora en Norte de Santander

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Norte de Santander.

La defensora Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), capítulo Norte de Santander, denunció que las instituciones del Estado no han brindado medidas efectivas de protección frente a las amenazas que ponen en riesgo la vida de varios integrantes de la organización en la región.

Zafra aseguró que, tras los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre, activaron las rutas de protección y presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta el momento no han recibido avances ni acompañamiento institucional.

“No hemos tenido respuesta alguna ni acercamientos. Lo único ha sido el acompañamiento de la Policía en la toma de la denuncia, pero las medidas no son realmente preventivas”, expresó.

Según explicó, el Comité ha recibido al menos 7 amenazas recientes, situación que los ha obligado a refugiarse por cuenta propia dentro de la región, ante la ausencia de garantías de seguridad.

“Es como si la protección que debe brindar el Estado tuviésemos que asumirla nosotros mismos”, dijo Zafra.

Frente a la falta de respuestas, el CPDH interpuso una acción de tutela con la que busca que se ordene al Estado colombiano implementar medidas urgentes de protección.

“Estamos pidiendo que se nos proteja a través de los programas existentes y que haya celeridad en las investigaciones de la Fiscalía. Nuestra vida y la de nuestras familias están en riesgo”, advirtió.

Zafra destacó que el único respaldo recibido ha sido de la comunidad internacional, con pronunciamientos de las Naciones Unidas y de organizaciones europeas que reconocen la labor del Comité en defensa de los derechos humanos en el Catatumbo.

La defensora cuestionó la falta de una política pública departamental en materia de prevención y protección, señalando que el Estado sigue actuando de manera centralista y distante de la realidad fronteriza.

“Defender los derechos humanos en este departamento es un acto de resistencia. Tenemos armas que nos apuntan y un Estado que no nos protege”, concluyó.