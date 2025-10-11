Miguel Ángel Méndez, el barranqueño que mezcla el vallenato con la electrónica

El acordeonista Miguel Ángel Méndez, oriundo de Barrancabermeja, ha creado un estilo propio que denominó como “Vallenatronic”, una fusión entre los sonidos tradicionales del acordeón y la energía de la música electrónica que ha conquistado las redes sociales y nuevos públicos.

Desde niño, el vallenato ha sido una parte esencial de su vida. Creció escuchando a los grandes exponentes del género y a reconocidos acordeonistas, y fue a los tres años cuando descubrió su amor por el acordeón. Con el tiempo, comenzó a explorar otros ritmos, especialmente la música electrónica, hasta encontrar la manera perfecta de unir ambos mundos.

“Todos tenemos esas raíces, ese sabor. Al mezclarlas con sonidos modernos, logré algo que conecta con la gente y que ha funcionado muy bien en las redes”, asegura el artista, quien ha grabado versiones de canciones reconocidas y sueña con llevar su propuesta a escenarios internacionales.