Jorge Mendives, el sommelier peruano que lleva el sabor del pisco por el mundo

El reconocido mixólogo y sommelier peruano Jorge Mendives ha hecho del pisco su bandera, llevando el sabor de una de las bebidas más emblemáticas de Perú a diferentes rincones del mundo. Su propósito es compartir no solo su preparación, sino también la historia y el arte que hay detrás de cada sorbo, enseñando a los comensales la verdadera experiencia del pisco, una degustación que combina tradición, aroma y cultura.

Además de ser un embajador del pisco, Jorge rescata la esencia de las picanterías, espacios tradicionales donde las personas se reúnen para disfrutar de platos picantes acompañados de chicha de maíz. “El nombre viene de esas expresiones espontáneas de quienes probaban los picantes por primera vez y salían abanicándose la boca con la mano”, explica el sommelier entre risas, recordando el valor cultural y social de estos lugares típicos del Perú.