Incautan más de 1.200 kilos de marihuana en la vía Ibagué – El Espinal

Tolima

Caracol Radio conoció que en un puesto de control ubicado por parte de la Policía en la glorieta de Payandé, en la vía Ibagué – El Espinal, fueron interceptados dos vehículos particulares que transportaban más de 1.200 kilos de marihuana.

En el registro de uno de los automotores, tipo campero, fue hallado 49 paquetes de marihuana envueltos en bolsas plásticas; en tanto que, en el segundo vehículo, tipo camioneta, se encontraron 170 paquetes adicionales, también empacados en envolturas similares.

En medio del procedimiento las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de la sustancia vegetal que en prueba preliminar arrojó resultado positivo para marihuana.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, para que un juez con funciones de control de garantías defina su situación jurídica.

Según el coronel, Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Tolima, en la última semana en el departamento se ha logrado la incautación de más de 2 toneladas de estupefacientes.

“A través de este tipo de acciones, la Policía Nacional busca evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas del consumo de sustancias psicoactivas, así como impedir que sean utilizados por redes criminales para la distribución y transporte de estos estupefacientes”, puntualizó el coronel, Carlos Efrén Fuelagán.