Hernán ‘Bolillo’ Gómez tras derrota con Panamá: “Las amarillas fueron para nosotros, para ellos no”

La Selección de El Salvador cayó 0-1 ante Panamá durante la fecha 4 de las Eliminatorias de Concacaf, y cayó al tercer lugar del grupo A, por detrás de Surinam y el cuadro panameño. Los dirigidos por el técnico Hernán Darío Gómez deberán enfrentar a Guatemala y Surinam en las últimas dos jornadas.

Cabe mencionar que los clasificados en esta confederación serán los primeros de cada grupo, mientras que dos mejores segundos irán al Repechaje Intercontinental, que se disputará en marzo de 2026, con sedes en Monterrey y Guadalajara, México.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

Hernán Darío Gómez, molesto contra el arbitraje

Luego de sumar 3 puntos en 3 compromisos de la ronda 3 de las Eliminatorias, divididos en una victoria y dos derrotas, el entrenador colombiano cuestionó el arbitraje del partido y expresó:

“Son cosas que no sé por qué no nos las pitan, por ejemplo, en el inicio del partido hay dos hombres muy importantes de nosotros como es Landaverde y Cerritos, inmediatamente con amarilla. El partido fue de mucho roce y choque en los primeros minutos y las amarillas fueron para nosotros, para ellos no”, explicó sobre las amonestaciones en los minutos 21′ y 38′, respectivamente.

Relacionada: El juez que le pidió un autógrafo a Messi será sancionado por la Concacaf: así sucedieron las cosas

Sobre la jugada del gol que llegó gracias a la definición de José Fajardo, el técnico Hernán Darío aseguró:

“Ya vi el video del gol que nos hacen y dice uno, ‘lo puede anular o lo puede apagar’, como el gol que nosotros hacemos”, confesó.

Así fue el gol de Panamá

La anotación fue publicada a través de la cuenta oficial de Canal 4 en ‘X’, medio nativo de El Salvador:

Gol anulado a El Salvador

A continuación, el gol anulado al equipo dirigido por el colombiano, luego de que el VAR considerara que existió falta previa en ataque por parte de Jefferson Valladares:

Finalmente, el antioqueño agregó:

Lea también: Bolillo Gómez enciende la polémica en El Salvador: dura crítica sobre el físico de los futbolistas

“Panamá es un equipo que tiene jugadores con mucho tiempo juntos, es un equipo con más elaboración que el nuestro. El nuestro es un equipo más fuerte, tiene orden, aunque hoy no tuvo la coordinación de otros partidos, no tuvo los respaldos porque.... ya deben saber ustedes por qué. Quedé ‘berraco’ con algunas cosas.

Rueda de prensa completa