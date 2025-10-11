El Ibal tendrá un presupuesto cercano a los $140 mil millones en el 2026

Ibagué

Ante el Concejo de Ibagué, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado socializó el presupuesto para el año 2026, con el cual se busca impactar nuevos sectores con la construcción de infraestructura.

Según el gerente del IBAL, Roberto Santofimio Varón, el presupuesto para la vigencia 2026, asciende a $139.961 millones, recursos con los que se busca seguir mejorando las prestación del servicios de agua potable y saneamiento.

Santofimio aseguró que prioriza recursos para la ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado, pavimentación y saneamiento básico que permitirá intervenir las redes, recuperar la malla vial y mejorar las condiciones de los barrios ibaguereños, entre otras acciones.

“Cada peso que invertimos viene del esfuerzo de nuestros más de 190.000 usuarios. Gracias a ellos, seguimos trabajando por una ciudad con mejores servicios y más oportunidades”, expresó el gerente Santofimio.

Finalmente aseguró que “Tenemos una consideración de proyección de inflación del 5%, un IBR del 10%, una condición de consumo per cápita de los usuarios de 12.45 de metros cúbicos mes es sobre lo cual podemos facturar y un subsidio a facturación del 7% es el valor al que hemos llegado y un DTF del 10%”, resaltó.

El IBAL espera llegar en el 2026 a los 196 mil usuarios atendidos, en la actualidad hay 186 mil y se espera que afínales del 2025 se alcance los 190 clientes del servicio de acueducto y alcantarillado.