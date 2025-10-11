Dos jóvenes del fútbol bolivarense participan en campamento oficial del FC Barcelona

Ambos niños, pertenecientes a la Corporación Deportiva Canteras del Caribe, fueron seleccionados entre más de 600 participantes durante una jornada realizada en la ciudad de Barranquilla. Gracias al respaldo institucional, hoy representan a Bolívar y a Colombia en uno de los entornos de formación futbolística más reconocidos a nivel mundial.

Durante su estadía en la ciudad de Barcelona, Emilio y Abraham no solo están viviendo una inmersión deportiva, sino también cultural. Tienen acceso directo a las instalaciones oficiales del club catalán, donde reciben entrenamiento con la metodología de formación del FC Barcelona, la misma que vio crecer a figuras como Xavi, Iniesta o Messi.

Con esta iniciativa, se busca fomentar el desarrollo integral de los jóvenes talentos bolivarenses, brindándoles herramientas y vivencias que potencien su futuro en el deporte.

Sobre los jugadores:

Emilio Consuegra Salazar: 9 años. Delantero (posición 9), se destaca por su definición, capacidad ofensiva, velocidad y gran lectura de juego.

Abraham Pombo: 8 años. Volante ofensivo y lateral derecho, reconocido por su visión de juego, técnica depurada, precisión en los pases y creatividad en el terreno.

Ambos jugadores han sido piezas clave en sus categorías y ahora esperan regresar a Cartagena para compartir y aplicar lo aprendido, con miras a consolidarse en su proceso formativo y proyectarse hacia el fútbol profesional.

Estos jóvenes futbolistas por su excelente desempeño durante esta semana, se ganaron el cupo para jugar los siguientes torneos:

Emilio Consuegra: Torneo Mundial de academias Barca, que se realizará en abril (semana santa) del 2026 y se llevará a cabo en Barcelona, España.

Abraham Pombo, Torneo de las Américas, que se realizará del 11 al 14 de diciembre de este año, en República Dominicana.