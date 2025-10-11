Cumbre clave de la AUNAP para afianzar el trabajo con pescadores y acuicultores en las regiones

Con el propósito de optimizar la labor de pescadores y acuicultores de todo el país y fortalecer su actividad, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) anuncia el gran lanzamiento de los Encuentros Regionales “Agua y Territorio”, que se realizarán los días 16 y 17 de octubre, en simultánea desde las siete direcciones regionales: Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Magangué, Medellín y Villavicencio.

Este primer encuentro nacional, se alinea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del presidente Gustavo Petro, conexión que reafirma el compromiso del Gobierno con el apoyo a la acuicultura y la pesca sostenible, enfocándose en el cambio climático y la seguridad alimentaria como ejes fundamentales para el desarrollo productivo de las regiones.

La iniciativa busca acercar los servicios de la entidad a los territorios y fortalecer el trabajo conjunto con pescadores, acuicultores, comercializadores, organizaciones comunitarias, autoridades locales y entidades aliadas, consolidando un espacio participativo que marcará un antes y un después en la articulación del sector.

El encuentro abordará cuatro propósitos fundamentales que son la clave para el crecimiento organizado, sostenible y competitivo del sector:

Orientar en trámites para recibir atención personalizada, resolviendo dudas de la comunidad pesquera y acuícola. Dar a conocerla oferta institucional, como los programasde apoyo, líneasde crédito, capacitación técnica y proyectos productivos disponibles para el sector. Reconocer el aporte de líderes del sector mediante un homenaje a la labor de los pescadores, acuicultores y organizaciones pioneras, cuyo papel ha

sido clave en la preservación de los recursosnaturales y en el fortalecimiento de las economías locales.

Hablar de buenas prácticasy futuro sostenible, con espacios para compartir experiencias sobre pesca responsable, ordenamiento pesquero, conservación de ecosistemas acuáticos y proyección de nuevos mercados para los productos del sector, entre otros temas de interés.

Para el director general de la AUNAP, William Tepud, el compromiso de la entidad es garantizar que estos espacios se conviertan en verdaderos escenarios de transformación para el sector pesquero y acuícola del país.

“Invito a las comunidades a que vean estos encuentros como una oportunidad para construir juntos un futuro más competitivo y sostenible, ya que nuestro objetivo es impulsar acciones que protejan y ordenen los recursos pesqueros y de la acuicultura, asegurando su sostenibilidad y aportando al bienestar de las regiones”, concluyó Tepud Verdugo.

Para estos encuentros se espera un aforo superior a 2.500 asistentes, entre pescadores artesanales, acuicultores, líderes comunitarios, instituciones y aliados estratégicos.

Este alcance convierte los Encuentros Regionales en uno de los eventos más significativos del año para el sector y fortalece el papel de la AUNAP como articuladora nacional del desarrollo pesquero y acuícola, resaltando su misión de unir regiones en torno al aprovechamiento sostenible del agua y el territorio.

La agenda incluirá ferias de productos locales, muestras culturales, stands informativos y talleres de capacitación, fortaleciendo los lazos entre comunidades, gobiernos locales e instituciones aliadas.