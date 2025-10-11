A la cárcel el rector de un internado que habría abusado de seis de sus estudiantes indígenas

Colombia

Se trata de un internado ubicado en zona rural en Cumaribo (Vichada), en el cual según la Fiscalía, el rector habría aprovechado su posición de poder, control y supervisión para someter a las alumnas a abusos sexuales.

Este hombre, después de abusar de las niñas, les decía a ellas y a sus familias que tenía vínculos con grupos armados ilegales, los cuales estaban dispuestos a tomar represalias contra las personas que lo denunciaran.

“Las denuncias recibidas y las actividades investigativas desplegadas para atender a las víctimas con un enfoque diferencial y prioritario permitieron conocer que las agresiones se presentaron en las instalaciones del centro educativo entre 2024 y 2025″, afirmó la Fiscalía General de la Nación.

Por todo lo anterior, servidores del CTI lo capturaron en Puerto Carreño (Vichada) y un fiscal lo presentó ante un juez de control de garantías, el cual le imputó los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todas las conductas agravadas.