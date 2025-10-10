Sogamoso implementará taxímetro electrónico en los taxis desde diciembre de 2025

Sogamoso

El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso (INTRASOG) anunció que a partir del 7 de diciembre de 2025 todos los taxis del municipio deberán contar con taxímetro electrónico, una medida que busca modernizar el sistema de cobro y garantizar tarifas justas para usuarios y conductores.

De acuerdo con la gerente de INTRASOG, Mónica Pineda, la decisión se tomó tras un proceso de análisis técnico y socialización con el gremio de taxistas.

“Desde comienzos del año realizamos un estudio detallado que nos permitió definir un mecanismo de cobro transparente y equilibrado para todas las partes. Con el taxímetro electrónico buscamos que cada viaje refleje el valor real del recorrido, generando confianza tanto en los usuarios como en los conductores”, explicó Pineda.

Según la funcionaria, los propietarios de vehículos tendrán un plazo de dos meses para realizar la instalación y calibración de los dispositivos en talleres autorizados por la entidad.

Las nuevas tarifas aprobadas son las siguientes:

Carrera mínima (1.870 m): $6.000

Banderazo: $2.100

Cada 100 metros: $211

Cada 60 segundos en espera: $74

Recargo nocturno, dominical y festivo: $500

Solicitud por plataforma o radioteléfono: $500

Servicio por hora: $25.000

Pineda agregó que la entidad realizará controles permanentes para garantizar el cumplimiento de la norma y la correcta aplicación de las tarifas.

“El compromiso de INTRASOG es velar por un servicio eficiente, seguro y transparente. Esta medida también fortalece la confianza entre usuarios y prestadores del servicio público de transporte”, puntualizó.

Con la implementación del taxímetro electrónico, Sogamoso se suma a las ciudades del país que avanzan hacia un sistema de transporte más moderno, regulado y confiable.