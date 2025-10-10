Se autorizó la instalación de cámaras de fotodetección en cuatro puntos de Tunja

En tres puntos de la Avenida Norte y otro en la Avenida Oriental serán instaladas las cámaras de fotodetección en Tunja.

Tunja

La Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de Tunja adelanta el proyecto para la instalación en cuatro puntos, de cámaras de fotodetección, las cuales fueron autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como parte de las acciones estratégicas del Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) 2023–2031.

“Desde esta administración se ha venido trabajando conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para, primero garantizar las medidas de protección, especialmente en esos puntos críticos de siniestralidad, porque una de las primeras tareas de esta Secretaría fue identificar cuáles son los puntos críticos de siniestralidad, donde desafortunadamente hay más siniestros con lesionado o con víctima fatal en la ciudad, y una vez identificados estos sectores, adelantar los diferentes estudios con el ánimo de tomar las medidas y las acciones que sean necesarias para garantizarle la vida a los tunjanos” señaló Juan Carlos Leguizamón, secretario de Movilidad y Vida Territorial de Tunja.

De acuerdo con esos estudios adelantados por la Secretaría de Movilidad y Vida, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se han registrado en la última década 200 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la ciudad.

“Nosotros hemos venido evidenciando algunas cifras, es muy importante resaltar que más de 8.500 personas mueren al año en el país por siniestros viales en las diferentes ciudades y en Tunja, a pesar de que esta realidad no está enmarcada así, tenemos que en los últimos 10 años han fallecido más de 200 personas en siniestros viales en la ciudad”, agregó Leguizamón.

Con el objetivo de disminuir estos índices de siniestralidad, la secretaría instalará estas cámaras de fotodetección en cuatro puntos de la capital boyacense.

“La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya nos dio el concepto y la resolución de aprobación. Los puntos en los que se van a instalar estas cámaras son: Avenida Norte, donde conocemos como el Punto Llanero, en el semáforo del Villaluz; en el sector de los concesionarios, el Pozo Donato y en la Avenida Oriental, sector de La Remonta. Es muy importante resaltar que el análisis de siniestralidad que le hemos compartido a la Agencia Nacional de Seguridad para su evaluación, pues no solamente está el reporte de siniestros viales con fallecidos, sino también de todos los siniestros viales que han pasado en la ciudad y que han tenido alguna persona lesionada”, afirmó el secretario.

Si bien es cierto las cámaras de fotodetección están aprobadas, aun no se tienen una fecha definida para su instalación, puesto que primero se deben adelantar los procesos de socialización.

“En este momento estamos elaborando junto con el equipo técnico de la Secretaría de Movilidad Territorial todo el proyecto, en el cual obviamente sacaremos un cronograma de actividades. Es muy importante resaltar que en este momento no existe fotodetención en la ciudad. Existe la aprobación de los cuatro puntos para que se puedan adecuar estos puntos y se implementen”, enfatizó Juan Carlos Leguizamón.