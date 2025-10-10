Productores de algodón alertan por decreto que terminaría con la siembra de este cultivo en Colombia

Los pequeños y medianos productores de algodón, reunidos en la Confederación Colombiana del Algodón, Conalgodón, expresaron su preocupación y rechazo al proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modificaría el Arancel de Aduanas para las importaciones de insumos y materias primas del sector confecciones y reduciría de 10% a 0% el arancel aplicable a diversas partidas de hilados1 que actualmente cuentan con producción nacional.

Según explicó el presidente de Conalgodón, Cesar Pardo Villalba, han sido en vano todos los esfuerzos gremiales y llamados a diferentes gobiernos para la reactivación del sector algodonero, por el contrario esta decisión del Gobierno Nacional desincentiva la siembra del cultivo y va en contravía de cualquier política de apoyo y comercialización para este sector, comprometiendo el empleo e ingresos de agricultores de los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Antioquia y Vichada.

“El algodón enfrenta la más crítica situación de los últimos 20 años debido al anuncio de la expedición de este decreto, lo que implicaría la desaparición del mercado interno de la fibra de algodón, estimado en 20 mil toneladas. Calculamos que las pérdidas de la actividad agrícola serían de 10 centavos de dólar por libra de fibra de algodón, equivalentes al 13% de los ingresos de los agricultores” explicó el presidente del gremio.

Segú indica el gremio, se pierde la oportunidad de desarrollo del cultivo en nuevas zonas para el algodón, como la altillanura en el Meta y Vichada y el piedemonte del Meta y Casanare, que se viene adelantando desde hace tres años.

Argumentan que el decreto representa el cierre inminente de las tres hilanderías que existen en el país,la cuales cuentan con capacidad para el procesamiento de 40 mil toneladas de fibra de algodón,impactando negativamente el nivel de empleo en el país.

En la actualidad se utiliza el 50% de la capacidad instalada, 20 mil toneladas que se abastecen con 8 mil toneladas de producción nacional y 12 mil de importaciones.

Cabe anotar, que aunado a esto se presenta un mayor uso de fibras sintéticas a nivel nacional, es decir materiales como poliéster, elastano (licra) y otros derivados del petróleo, que se supone van en contravía de las políticas de gobierno para el crecimiento de producciones limpias y amigables con el planeta.