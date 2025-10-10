Santos, Cabal y Vicky: las reacciones de la política colombiana al nobel para María Corina Machado

Colombia

Tras conocerse que el Nobel de Paz 2025 fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, se han surgido reacciones en algunos políticos colombianos.

El expresidente Juan Manuel Santos reaccionó al Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado y aseguró que este reconocimiento representa “un llamado a retomar el camino del diálogo y la reconciliación en Venezuela”. Santos, quien recibió el mismo galardón en 2016 por el proceso de paz con las FARC, destacó la importancia de reconocer los esfuerzos por la libertad y la democracia en la región.

El exmandatario se sumó así a las múltiples voces políticas que han celebrado el premio a Machado, considerada una de las principales figuras de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Para Santos, el galardón simboliza una oportunidad para que el país vecino encuentre una salida pacífica y negociada a su crisis política y social.

La senadora y precandidata a la presidencia, María Fernanda Cabal. celebró el reconocimiento y aseguró que Machado “ha trabajado por la libertad de su pueblo”, enviándole su apoyo por su labor en defensa de la democracia en Venezuela.

Por su parte, la periodista Vicky Dávila calificó a la dirigente como “una inspiración para todas las mujeres del mundo por su valentía y sacrificio”, y destacó que su lucha representa “un ejemplo de amor, valor y persistencia”.