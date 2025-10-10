Paipa brilló con el taco: más de 200 deportistas en el nacional de billar a tres bandas

Paipa se posicionó como el epicentro del billar colombiano tras reunir a más de 200 deportistas en el Campeonato Nacional Abierto de Billar a Tres Bandas, un evento que convocó a representantes de distintas regiones del país. «...Tenemos la grata fortuna de haber proyectado esta actividad a raíz de que contamos con la única escuela de billar infantil en el departamento de Boyacá...», explicó el profesor Fabián Acero, gerente del Instituto de Educación Física, Recreación y Deportes de Paipa. Según indicó, el trabajo articulado con la Liga de Billar de Boyacá y los clubes locales fue clave para lograr la sede de este importante certamen.

El campeonato contó con la participación de jugadores provenientes del Amazonas, Santander, Cundinamarca, Tolima y Bogotá, entre otros departamentos. «...Vinieron campeones nacionales e internacionales que han participado incluso en Juegos Panamericanos; fue un espectáculo verlos en acción...», destacó Acero, resaltando que este tipo de encuentros no solo fortalecen el nivel competitivo, sino que también promueven la integración de las regiones en torno al deporte. El evento, además, permitió dinamizar la economía local y posicionar al municipio como referente deportivo.

De acuerdo con el gerente del Instituto, el éxito de Paipa como sede nacional responde a un proceso de formación constante. «...Aquí tenemos una escuela de billar infantil y clubes que trabajan de manera disciplinada y comprometida...», afirmó Acero, quien insistió en que la organización de eventos de esta magnitud contribuye al desarrollo social y al fortalecimiento del tejido comunitario. Finalmente, extendió una invitación a seguir apoyando las actividades deportivas locales, que cada semana buscan fomentar estilos de vida saludables y consolidar a Paipa como un destino deportivo de relevancia nacional.