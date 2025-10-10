Nacen bovinos por inseminación artificial en Cartagena tras gestión de la UMATA

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), alcanzó un hito histórico en el sector pecuario del Distrito, con el nacimiento de los primeros terneros y terneras producto de inseminación artificial.

Este resultado marca un avance sin precedentes en el mejoramiento genético bovino en Cartagena, reafirmando el compromiso del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, con el fortalecimiento del campo y la modernización de las prácticas ganaderas en el territorio rural.

En 2024, la Umata puso en marcha un proyecto piloto de inseminación artificial en bovinos, como estrategia para impulsar la productividad, la sostenibilidad y la calidad genética del hato ganadero en los corregimientos del Distrito.

En 2025, los primeros nacimientos confirman el éxito de la iniciativa y el impacto positivo de las políticas agropecuarias lideradas por la Alcaldía de Cartagena, orientadas a mejorar la competitividad de los productores locales y promover la innovación en el campo.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Umata, continúa trabajando para consolidar programas de asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica que garanticen un desarrollo rural inclusivo, sostenible y alineado con las necesidades del territorio.