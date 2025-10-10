Barranquilla

Murió la periodista y escritora Luz Marina Livingston Bernard: esto se sabe

Autoridades investigan si su muerte se dio por inmersión. Su cuerpo fue hallado flotando en una de las playas de Providencia.

Luz Marina Livingston. Foto: @JEP_Colombia

Luz Marina Livingston. Foto: @JEP_Colombia

La periodista y escritora independiente, Luz Marina Livingston Bernard perdió la vida en la mañana de este jueves. Su cuerpo fue hallado flotando en una de las playas de Providencia y las autoridades investigan si murió por inmersión.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Lamentamos la muerte de Luz Marina Livingston Bernard, escritora y periodista independiente. Su cuerpo fue hallado sin vida hoy, 9 de octubre, en el mar de la Isla de Providencia. Instamos a las autoridades a esclarecer los hechos con celeridad”, indicó la Fundación para la Libertad de Prensa.

Luz Marina Livingston, murió a los 52 años y era conocida por ser una activista ambiental y de los derechos humanos, incluso, tuvo un papel importante tras el paso de los huracanes IOTA y ETA en 2020.

Lea también:

Autoridades investigan muerte de Luz Marina Livingston

Mientras tanto, las autoridades anunciaron la investigación por la muerte de Luz Marina Livingston y esclarecer las causas de su muerte.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad