Murió la periodista y escritora Luz Marina Livingston Bernard: esto se sabe

La periodista y escritora independiente, Luz Marina Livingston Bernard perdió la vida en la mañana de este jueves. Su cuerpo fue hallado flotando en una de las playas de Providencia y las autoridades investigan si murió por inmersión.

“Lamentamos la muerte de Luz Marina Livingston Bernard, escritora y periodista independiente. Su cuerpo fue hallado sin vida hoy, 9 de octubre, en el mar de la Isla de Providencia. Instamos a las autoridades a esclarecer los hechos con celeridad”, indicó la Fundación para la Libertad de Prensa.

Luz Marina Livingston, murió a los 52 años y era conocida por ser una activista ambiental y de los derechos humanos, incluso, tuvo un papel importante tras el paso de los huracanes IOTA y ETA en 2020.

Autoridades investigan muerte de Luz Marina Livingston

Mientras tanto, las autoridades anunciaron la investigación por la muerte de Luz Marina Livingston y esclarecer las causas de su muerte.