Monumento a Los Alcatraces fue recuperado por el Distrito de Cartagena

En medio de un acto simbólico realizado este jueves, con el Mar Caribe cartagenero como fondo, el alcalde Dumek Turbay Paz hizo oficial la entrega de la transformación y recuperación del emblemático Monumento a Los Alcatraces, ubicado sobre la Avenida Santander.

Los trabajos realizados hicieron parte del proceso de modernización del alumbrado público que lidera la Secretaría General del Distrito, de la mano del contratista EPM, y que avanza en distintos sectores de la ciudad.

La intervención, que representó una inversión de $134.685.693, incluyó la instalación de 17 puntos luminosos, 356 metros lineales de redes eléctricas y el reemplazo de siete postes metálicos por estructuras de fibra de vidrio, reubicadas para mejorar la visual hacia la escultura y armonizar su entorno frente al mar.

Con esta entrega, el monumento se integra al plan de renovación de la Avenida Santander, proyecto que contempla una inversión de $1.844 millones y que moderniza la iluminación vial y ornamental con nuevos postes y luminarias más seguras y eficientes.

La modernización del alumbrado en Los Alcatraces se enmarca en la gestión que adelanta el gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, para recuperar los espacios con valor histórico, turístico y de esparcimiento colectivo, integrándolos a una red de iluminación más eficiente y sostenible.

“Obras son amores y no buenas razones. Recuperar en tiempos récord los escenarios emblemáticos de nuestra ciudad es un potente mensaje a toda la ciudadanía: se acabó la era del abandono y la desidia. Cartagena merece grandeza y mucho más; sin embargo, para que la época del declive, de los parques abandonados, oscuros y en ruinas, no regrese, depende mucho de que los mismos ciudadanos se empoderen a mantenerlos, cuidarlos, vigilarlos y preservarlos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

De esta manera, el alcalde Turbay Paz continúa impulsando un modelo de ciudad que fortalece la conexión entre el patrimonio, el espacio público y la experiencia ciudadana, a través de intervenciones que combinan funcionalidad, iluminación pro seguridad y preservación estética.

El proyecto hace parte del Plan Maestro de Modernización del Alumbrado Público del Centro Histórico, que contempla una inversión total de $25.516 millones y abarca espacios emblemáticos como la Torre del Reloj, el Camellón de los Mártires, la Plaza de la Aduana, la de Los Coches, la de Santo Domingo, los once kilómetros de murallas, la Avenida Santander, el Puente Román, el Parque de la Marina, el Muelle de la Bodeguita, entre otros.

El programa de modernización aporta beneficios directos a la ciudad al mejorar la seguridad vial y peatonal, optimizar el consumo energético con tecnologías más eficientes y reducir los costos de mantenimiento. Además, refuerza el sentido de pertenencia y la apropiación ciudadana de los espacios patrimoniales, integrando la luz como un elemento que dignifica el entorno y realza la identidad histórica y turística de Cartagena.

Próximamente, la ciudad continuará esta apuesta por el patrimonio y la iluminación pública con la entrega del Monumento a los Océanos, otra obra emblemática que se incorporará al plan de modernización de la Avenida Santander, haciendo de este corredor como un espacio donde arte, historia y funcionalidad se encuentran al servicio de la ciudadanía.

El alcalde Turbay Paz se refirió a la importancia de la recuperación del icónico monumento que completaba más de 12 años sin ninguna clase de intervención.

“La última vez que una administración intervino estos espacios fue hace más de doce años, cuando el exgobernador Juan Carlos Gossaín le metió la mano a estos sitios y les dio estatus. Y por ello hace años son vestigios del abandono, la desidia, el salitre y la intemperie. Por eso decidimos intervenirlos de forma prioritaria, pues a diario son visitados por centenares de turistas y cartageneros”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario de los cartageneros agregó que: “Estos son sitios estratégicos en una avenida que es la entrada de la ciudad, limita con las playas de Marbella y El Cabrero, bordea el Centro Histórico y da ingreso a Bocagrande, un gran foco turístico y residencial. Por ende, estos monumentos no podían seguir así en pleno trayecto de quienes llegan a la Heroica, y los tienen de lugares de visita, puntos de referencia y espacios atractivos para tomar postales de recuerdo”, indicó Turbay.

Más sobre los monumentos

El “Monumento a Los Alcatraces” fue un regalo del escultor Eladio Gil Zambrano en 1974, quien la dedicó al movimiento cívico “Hechos y No Palabras” en homenaje a Daniel Lemaitre. La escultura representa un grupo de alcatraces volando en bandada sobre un pedestal.

Por su parte, el monumento “La Unión de los Océanos”, está ubicado frente al Parque de La Marina desde 1998 para conmemorar el Año de los Océanos.